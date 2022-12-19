Запекать или варить: как правильно готовить свеклу, чтобы она была полезна для здоровья

Свекла – самый главный овощ для многих украинцев. Она содержит множество микроэлементов и витаминов. Как готовить свеклу правильно, чтобы она сохраняла все свои полезные свойства? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Запекать или варить

Свеклу чаще всего потребляют в борще или в разнообразных салатах, например в "Селедке под шубой". Однако, оказывается, овощ наиболее полезен тогда, когда его едят как самостоятельное блюдо. Поэтому лучше не перемешивать этот продукт с другими. Так вы сохраните большее количество его витаминов и микроэлементов.

Так какую свеклу полезнее есть зимой: вареную или запеченную?

Если вы отварите ее, большая часть полезных веществ, конечно, останется. Чтобы приготовить овощи, овощ нужно тщательно помыть, положить в кастрюлю с водой (жидкость должна полностью закрывать свеклу) и варить 30-40 минут. Время от времени готовность проверяется с помощью ножа: если лезвие легко вошло внутрь, он готов.

Однако стоит помнить об одном важном нюансе варки: почти вся его польза остается в воде, которую вы потом сливаете. Если у борща микроэлементы и витамины остаются, то в салатах их очень мало.

Поэтому диетологи советуют все же запекать свеклу, чтобы сохранить ее полезные вещества. Для этого овощ нужно хорошо вымыть, завернуть в пищевую фольгу и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Очень важно, чтобы корнеплод не пустил сок, потому что противень потом будет достаточно тяжело вымыть.

Запекание еще можно назвать более практичным способом. Вам ведь не нужно постоянно стоять возле кастрюли и смотреть, чтобы вода не вытекла на плиту.

Когда свекла готова, ее нужно очистить, натереть на мелкую терку, приправить маслом, солью и перцем по вкусу. Вкусным сочетанием также считается запеченная свекла, изрезанная кубиками, с такими же кусочками соленой феты.

Свекла: польза и вред популярного корнеплода

Главная польза свеклы в ее противовоспалительных и антиоксидантных свойствах. Она также содержит большое количество клетчатки и других питательных веществ, в частности, магния, калия, кальция и витамина А.

С помощью свеклы можно снизить риск развития хронических заболеваний, включая деменцию, некоторые проблемы с сердцем, диабет 2 типа.

Особенностью корнеплода также в том, что в его состав входит беталаин. Это питательное вещество больше не содержится ни в одном фрукте или овощах.

Несмотря на всю пользу свеклы, некоторым людям все же следует ограничить ее потребление. А все из-за его химического состава. Ограничения, прежде всего, касаются людей, которые имеют:

остеопроз (склонность к нему) — свекла мешает кальцию усваиваться;

сахарный диабет – в состав свеклы входит большое количество сахара;

мочекаменная болезнь — в овоще содержится щавелевая кислота;

хронические поносы – он имеет выраженный слабительный эффект.

Во всех остальных случаях свеклу не только можно, но и нужно включать в свой ежедневный рацион.