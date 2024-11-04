Запихнула в рот палку и била крапивой: на Тернопольщине из-за молитвы бабушка истязала внука

В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили бабушку, избившую своего внука, потому что ребенок не смог выучить молитву.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда от 31 октября 2024 года.

По данным суда, 18 сентября 2022 года бабушка приказала внуку выучить молитву, однако ребенок этого не сделал. Тогда взрослая женщина решила наказать ребенка: она била внука крапивой, а потом "взяла деревянную палку, насильно разжала челюсть малолетнего, вставила ее в ротовую полость ребенка и душила потерпевшего в течение нескольких минут".

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она отметила, что "внук ее не слушался, а потому она его наказала". По словам подсудимой, ей стыдно за свой поступок. Жительница Тернопольщины отметила, что теперь внуки живут с ее дочерью отдельно, но часто ее навещают.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 127 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Ровенской области жестоко поиздевались над 2-летним мальчиком.

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