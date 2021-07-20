Записываться в "Дії" на вакцинацию от коронавируса больше не нужно: детали

Записываться в "Дії" на вакцинацию от коронавируса больше не нужно: детали

С 21 июля вакцинироваться от коронавируса в Украине могут все желающие.

В Украине для вакцинации от коронавируса больше не нужна запись в приложении "Дія". Это связано с запуском 21 июля пятого этапа вакцинальной кампании, когда получить прививку могут все желающие с 18 лет.

Об этом сообщается в Telegram-канале Дія".

"Начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироватьсямогут все желающие — независимо от возраста и других факторов. Итак, запись через "Дію" больше не нужна", — сказано в сообщении.



В "Дії" говорят, что с начала прививочной кампании на вакцинацию электронно записались 698 тысяч украинцев, а более 40% уже вакцинировались.

Заметим, что теперь записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации, а также будет работать живая очередь.

Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, в Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Ранее ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку