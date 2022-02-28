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Заплаканная Камалия пожелала Путину гореть в огне: "С*ка, будь проклят"

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Заплаканная Камалия пожелала Путину гореть в огне: "С*ка, будь проклят"

instagram.com/kamaliyaofficial

Певица рассказала о ситуации в Буче.

Украинская певица Камалия эмоционально высказалась по поводу войны России против Украины.

Артистка разместила видео, на котором в слезах рассказала, что над ее домом в Буче Киевской области пролетела ракета. Исполнительница также отметила, что вражеские танки оцепили конюшню с ее лошадьми и не подпускали, чтобы напоить и накормить животных. Звезда пожелала Путину гореть в огне и призвала россиян не сидеть.

"Лошади стоят без воды, без еды! Они умирают голодной смертью! Над моим домом ракета пролетела в десяти метрах! Это ужас какой-то! Сволочь, ты Путин, с*ка, будь проклят, гори ты в огне! Русские, поднимайтесь! Направьте свои танки, авиацию на Кремль! Иначе это будет мировая война! Он нажмет на ядерную кнопку, а вы думаете, что к вам не прилетит? Поднимайтесь! Ваши сыновья, мужья, братья здесь погибают! Их отправляют на мясо, их обманывают, что они едут на учебу, забирают телефоны! – эмоционально заявила артистка.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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