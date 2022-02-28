Заплаканная Камалия пожелала Путину гореть в огне: "С*ка, будь проклят"

Певица рассказала о ситуации в Буче.

Украинская певица Камалия эмоционально высказалась по поводу войны России против Украины.

Артистка разместила видео, на котором в слезах рассказала, что над ее домом в Буче Киевской области пролетела ракета. Исполнительница также отметила, что вражеские танки оцепили конюшню с ее лошадьми и не подпускали, чтобы напоить и накормить животных. Звезда пожелала Путину гореть в огне и призвала россиян не сидеть.

"Лошади стоят без воды, без еды! Они умирают голодной смертью! Над моим домом ракета пролетела в десяти метрах! Это ужас какой-то! Сволочь, ты Путин, с*ка, будь проклят, гори ты в огне! Русские, поднимайтесь! Направьте свои танки, авиацию на Кремль! Иначе это будет мировая война! Он нажмет на ядерную кнопку, а вы думаете, что к вам не прилетит? Поднимайтесь! Ваши сыновья, мужья, братья здесь погибают! Их отправляют на мясо, их обманывают, что они едут на учебу, забирают телефоны! – эмоционально заявила артистка.

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