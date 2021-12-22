Заплатил 12 тысяч гривен за комфорт: в платной камере Лукьяновского СИЗО в Киеве подрезали заключенного

Заплатил 12 тысяч гривен за комфорт: в платной камере Лукьяновского СИЗО в Киеве подрезали заключенного

По словам адвоката пострадавшего, в СИЗО скрывают нападение на заключенного.

В Киеве в Лукьяновском СИЗО в платной камере получил ножевое ранение один из заключенных.

Об этом сообщила адвокат потерпевшего Дарья Шевченко, передают Pavlovsky news.

По словам защитницы, нападение на ее подзащитного произошло 20 декабря в платной камере Лукьяновского СИЗО.

"Казалось бы, что такая услуга от государства, как платная камера, за которую было оплачено 12 тысяч гривен в месяц, должна обеспечить безопасность человеку, который впервые попадает в такую ситуацию. Для меня шоком стало то, что ничего дальше не происходит. Сейчас руководство изолятора пытается все скрыть. Моего подзащитного давлением заставили подписать заявление, что он самостоятельно нанес себе тяжелое ранение ножом", — рассказала Дарья Шевченко.

Она отметила, что ее подзащитный находится в СИЗО не за убийство, кражу или изнасилование, а за то, что его обвиняют в неправильном заключении договоров, которые он даже не подписывал. Адвокат говорит, что обращения в Минюст и другие соответствующие инстанции по поводу происшествия в СИЗО остались без ответа.

Напомним, что в украинских СИЗО заключенные смогут официально пользоваться Интернетом и звонить по телефону. 15 минут разговора им обойдутся в 10 гривен.

Читайте также: