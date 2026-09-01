Заплатил $70 тысяч — и за границу: Лубинец рассказал о новой "услуге" ТЦК

Дмитрий Лубинец / © ТСН

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В Украине появилась новая коррупционная схема. За 50-70 тысяч долларов сотрудники ТЦК и СП переправляют мужчин за границу прямо после задержания.

Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен рассказал о деталях разоблаченной схемы, действующей в одном из приграничных регионов.

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«Одна из последних историй, которую мы пока подтверждаем: в пограничной области появилась новая услуга „под ключ“ — человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из буса переправляют за пределы Украины. Причем фактор коррупции максимально развился в Закарпатье, но его практически нет в Запорожье или Харькове. То же с нападениями на ТЦК — чем дальше от фронта, тем больше это случается. Но опять же я это в первую очередь связываю с проваленной государственной политикой», — отметил Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмана, в системе мобилизации также остается распространенным явление «откупа». В частности, возможность покинуть микроавтобус ТЦК оценивают в 10 тысяч долларов, а выйти из помещения самого центра — в 15 тысяч долларов.

Лубинец также предлагал главнокомандующему ВСУ оценивать работу ТЦК не по общему количеству мобилизованных, а по тому, сколько реально оказываются на передовой. Ведь сейчас, по его словам, до фронта доходит всего 2% призывников.

Напомним, военнообязанные мужчины могут получать повестки не только в помещении ТЦК и СП — их могут вручать на улице, в общественных местах и на блокпостах. В то же время полномочия представителей ТЦК при оповещении имеют четкие границы.

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Также мы писали, что в Украине сейчас не планируют снижать верхний предел мобилизационного возраста до 55 лет. В то же время в приоритете введения четкого срока военной службы и постепенный переход в контрактную армию.

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