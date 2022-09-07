Заплатил штурмовиком: украинцы досрочно приземлили российский Су-25

Стала известна ситуация на юге Украины по состоянию на вечер 6 сентября 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная.

Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах.

Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан-10" сбит.

Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен украинскими зенитно-ракетными подразделениями.

Никопольский район враг продолжил терроризировать тяжелую артиллерию. Обошлось без человеческих потерь.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на фронте наблюдаются кардинальные изменения в пользу Украины.

Читайте также:

Скандал: французская компания поставляет топливо для военных самолетов рашистов