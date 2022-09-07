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Заплатил штурмовиком: украинцы досрочно приземлили российский Су-25

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Заплатил штурмовиком: украинцы досрочно приземлили российский Су-25

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Стала известна ситуация на юге Украины по состоянию на вечер 6 сентября 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Ситуация в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная.
  • Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах.
  • Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан-10" сбит.
  • Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен украинскими зенитно-ракетными подразделениями.
  • Никопольский район враг продолжил терроризировать тяжелую артиллерию. Обошлось без человеческих потерь.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на фронте наблюдаются кардинальные изменения в пользу Украины.

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