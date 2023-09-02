Заплатил за свидание 85 000 грн, а она — замужем: на Тернопольщине мужчина заявил в полицию на девушку

В Тернопольской области в полицию обратился возмущенный мужчина. Он объяснил, что заплатил за свидание с девушкой 85 тысяч грн, а она все проигнорировала и оказалась замужем.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В Чертковский районный отдел полиции в Тернопольской области обратился житель Львовской области. Он пояснил, что на сайте знакомств стал общаться с девушкой. Она обещала ему сходить на свидание, но только после того, как мужчина ей заплатит. Житель Львовщины за обещанные встречи заплатил 85 тысяч грн.

Впоследствии оказалось, что 19-летняя девушка обманула мужчину: она на сайте знакомств зарегистрировалась под придуманным именем и прикрепила чужое фото. Также девушка не рассказала своему поклоннику, что уже замужем.

Правоохранители открыли производство по 1 статье 190 УКУ – мошенничество. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернополе 32-летний поклонник украл у школьницы полмиллиона гривен.

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