Заплатили $9 тысяч, чтобы попасть в ЕС: на Закарпатье в заброшенной школе задержали 8 афганцев

В Киеве афганец нашел посредников, согласившихся за $9 тысяч помочь ему с женой и детьми незаконно попасть в Румынию.
В приграничном селе Нижняя Апша Тячевского района в Закарпатье 8 афганцев скрывались в заброшенной школе.
Об этом информирует Госпогранслужба.
О подозрительных лицах в здании сообщил местный житель. Среди группы мигрантов пограничники увидели троих детей в возрасте 8, 12 и 15 лет.
32-летний глава семьи рассказал, что они уже несколько лет проживали в Киеве. Семья прибыли в Украину, чтобы найти возможность попасть в Евросоюз. В Киеве афганец нашел посредников, согласившихся за 9000 долларов США помочь ему с женой и детьми незаконно попасть в Румынию.
Мужчина сообщил, что в Закарпатье их привезли автомобилями. По дороге "посредники" подобрали еще одну гражданку Афганистана. Ночью их привезли в неизвестное помещение, где они переночевали, затем завязали глаза и снова отправились в путь.
На следующий день мигрантов оставили в заброшенной старой школе Нижней Апши, где уже были еще двое их соотечественников – мужчины в возрасте 21 и 22 лет.
Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного путешествия иностранцев.
Напомним, что украинец в Польше перевозил группу мигрантов из Египта и Ирака в Германию: всех задержали.
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