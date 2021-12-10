Заплатили по 2 тысячи долларов США: в Одессе в полуприцепах задержали нелегалов из Палестины и Сирии

Мужчины добрались до Украины морем.
В Черноморском порту пограничники в двух полуприцепах обнаружили четырех нелегалов. Они прибыли в Украину морем.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В Одессе в порту нелегалов, прибывшие из Турции морем, попали в руки украинских пограничников. Прибыв на место, они порезали тенты и пытались скрыться из пункта пропуска. Беглецов задержали. У них не было при себе никаких документов. Мужчины являются гражданами Палестины и Сирии.
"Мигранты рассказали, что каждый из них заплатил по 2 тысячи долларов США за возможность нелегально добраться до Украины. Конечной точкой маршрута "туристов" должна была стать Германия. Сейчас нелегальные мигранты возвращены обратным рейсом в Турцию", — рассказали в пограничной службе.
Напомним, что мигранты, пытавшиеся прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу, оставили после себя кучу вещей и хлама.
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