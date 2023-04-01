Заплатили по $2000 тыс.: пограничники задержали беглецов на границе с Молдовой

В Одесской области пограничники совместно с представителями Управления миграционной полиции разоблачили очередную схему переправки граждан Украины призывного возраста за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Так, во время проверки оперативной информации на окраине с. Розовка пограничники обнаружили двух украинцев, планировавших незаконно пересечь государственную границу с Молдовой. Один из них оказался уроженцем Херсона и планировал пересечь государственную границу с целью уклонения от военной службы. А другой организовывал и помогал ему в этом.

Также, в пгт. Окна пограничники остановили автомобиль под управлением местного жителя, который привез нарушителей к приграничью.

Мужчины связывались между собой через Интернет. Цена переправки составила около 2000 долларов США.

Организатор задержан представителями Нацполиции в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Также Подольским межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Напомним, священник УПЦ МП на Буковине помогал уклонистам бежать за границу: как работала схема.

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