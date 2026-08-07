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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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«Заплатите, и вас не будут трогать»: мошенники придумали циничную схему на фоне обстрелов Украины

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов призвал не реагировать на такие письма.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема / © Getty Images

Украинские компании начали получать анонимные письма, где неизвестные требуют деньги, обещая, что в таком случае бизнес якобы не пострадает от российских обстрелов.

Об этом сообщил советник президента Украины Сергей Бескрестнов «Флэш».

В письмах предпринимателям предлагают связаться с анонимным якобы представителем страны-агрессорки и «договориться».

Бескрестнов подчеркнул, что это мошенническая схема и призвал украинский бизнес не реагировать на подобные сообщения.

«Я надеюсь, что всем хватит мудрости не верить в эту чушь», — заявил Бескрестнов.

Бизнес получает письма от мошенников

Бизнес получает письма от мошенников

Ранее сообщалось, что российская баллистическая атака уничтожила ключевой распределительный состав ROZETKA в Броварах.

Мы ранее информировали, что после очередных российских атак на инфраструктуру украинских компаний правительство разрабатывает комплекс мер по поддержке бизнеса.

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