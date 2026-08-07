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- Украина
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«Заплатите, и вас не будут трогать»: мошенники придумали циничную схему на фоне обстрелов Украины
Советник президента Украины Сергей Бескрестнов призвал не реагировать на такие письма.
Украинские компании начали получать анонимные письма, где неизвестные требуют деньги, обещая, что в таком случае бизнес якобы не пострадает от российских обстрелов.
Об этом сообщил советник президента Украины Сергей Бескрестнов «Флэш».
В письмах предпринимателям предлагают связаться с анонимным якобы представителем страны-агрессорки и «договориться».
Бескрестнов подчеркнул, что это мошенническая схема и призвал украинский бизнес не реагировать на подобные сообщения.
«Я надеюсь, что всем хватит мудрости не верить в эту чушь», — заявил Бескрестнов.
Ранее сообщалось, что российская баллистическая атака уничтожила ключевой распределительный состав ROZETKA в Броварах.
Мы ранее информировали, что после очередных российских атак на инфраструктуру украинских компаний правительство разрабатывает комплекс мер по поддержке бизнеса.