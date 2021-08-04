Заплыли далеко от берега и ждали помощи: на Азовском море спасли четырех туристов

Заплыли далеко от берега и ждали помощи: на Азовском море спасли четырех туристов

Все спасенные от госпитализации отказались.

На курортах Запорожской области за минувшие сутки из воды спасали 4 человека. Они заплыли на плавсредствах далеко от берега, а самостоятельно вернуться не смогли.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Так, за сутки 3 августа на Азовском море спасатели спасали туристов в поселке Кирилловка и в городе Приморск.

Так, в Кирилловке спасатели отдельного поста АРЗ СП доставили на берег 62-летнего мужчину, который заплыв в море на доске на расстояние 3 км от берега и не смог самостоятельно вернуться.

В тот же день в Приморске в море оказалась семья, которая каталась на катамаране. Их отнесло далеко от берега, а самостоятельно вернуться отдыхающие не смогли. Спасены жители Энергодара — 57-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний парень.

От медицинской помощи спасенные отказались.

Напомним, что курортном городе Геническ Херсонской области смертельно травмирован 20-летний парень из Днепра. Он прыгнул в море с катамарана и сломал шею.

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