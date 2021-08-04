Заплыли далеко от берега и ждали помощи: на Азовском море спасли четырех туристов

Все спасенные от госпитализации отказались.
На курортах Запорожской области за минувшие сутки из воды спасали 4 человека. Они заплыли на плавсредствах далеко от берега, а самостоятельно вернуться не смогли.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.
Так, за сутки 3 августа на Азовском море спасатели спасали туристов в поселке Кирилловка и в городе Приморск.
Так, в Кирилловке спасатели отдельного поста АРЗ СП доставили на берег 62-летнего мужчину, который заплыв в море на доске на расстояние 3 км от берега и не смог самостоятельно вернуться.
В тот же день в Приморске в море оказалась семья, которая каталась на катамаране. Их отнесло далеко от берега, а самостоятельно вернуться отдыхающие не смогли. Спасены жители Энергодара — 57-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний парень.
От медицинской помощи спасенные отказались.
Напомним, что курортном городе Геническ Херсонской области смертельно травмирован 20-летний парень из Днепра. Он прыгнул в море с катамарана и сломал шею.