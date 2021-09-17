Заплыв с олимпийской чемпионкой: в Киеве в Днепр нырнули несколько десятков украинцев

Заплыв с олимпийской чемпионкой: в Киеве в Днепр нырнули несколько десятков украинцев

В столице устроили заплыв и переплыли реку с одного берега на другой.

В Киеве состоялся заплыв во главе с олимпийской чемпионкой Яной Клочковой. Все желающие переплывали реку Днепр с одного берега на другой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок

"Золотая рыбка" Украины — Яна Клочкова в День плавания променяла бассейн на реку. С правого берега столицы на левый за ней в воду нырнули еще полсотни украинцев. Среди них администраторы, экономисты, коучи.

"Заплыв на открытой воде всегда был моей мечтой, но я все время была то беременная, то кормила. Никак не получалось. Хотела Босфор переплыть, но вот сегодня начнем с Днепра", — рассказывает участница заплыва, многодетная мама Снежана.

Первой в Днепр прыгнула Яна Клочкова. Вслед за ней еще полсотни плавцов. Дистанцию в пол километра преодолели менее чем за полчаса.

До финиша украинский "золотая рыбка" досталась одной из первых.

"Это был фантастический заплыв. Как будто вернулась на 20 лет назад, на Олимпийские игры", — говорит пловчиха Яна Клочкова.

Спортсменка не исключает — вскоре попытается покорить турецкий Босфор.

Новости Украины: в Киеве состоялся заплыв по Днепру с "золотой рыбкой"

Напомним, что в Одессе более четырехсот человек установили национальный рекорд ко Дню города, одновременно выйдя в открытое море, чтобы встретить восход солнца.

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