Заподозрила в измене: в Одесской области женщина разрезала любимому живот

Мужчина выжил, его вовремя доставили в больницу.

В Одесской области женщина из-за ревности едва не лишила жизни сожителя. Во время ссоры женщина ударила мужчину ножом в живот.

Об этом сообщили в Измаильском районном отделе полиции.

Событие имело место на территории частного домовладения в одном из сел Сафьяновской громады.

"Во время застолья между гражданскими супругами, которые прожили вместе более 10 лет, возникла бытовая ссора. Женщина заподозрила мужчину в измене, схватила нож и ударила его в живот. Полицию и "скорую" помощь пострадавшему вызвал односельчанин, который находился у них в гостях. Мужчину без сознания госпитализировали в больницу с проникающим колото-резаным ранением с повреждениями внутренних органов", - уточнили правоохранители.

С места происшествия полицейские изъяли нож и другие доказательства противоправной деятельности и назначили ряд экспертиз.

Преступление квалифицируется по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Напомним, 12-летний парень напал на отчима с ножом, чтобы защитить мать.

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