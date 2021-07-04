Заподозрили в наркотическом опьянении: нардепа Брагаря, предлагавшего продать собаку за газ, остановили патрульные

Патрульные утверждают, что депутат и его помощник угрожали им. В свою очередь Брагарь решил написать заявление на правоохранителей.

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагарь за рулем автомобиля Toyota Camry остановила патрульная полиция. Нардепа заподозрили в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Об этом сообщает Новости. LIVE.

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"Слугу народа" остановили из-за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагарь может находиться в состоянии наркотического опьянения. Ему предложили сдать анализы на содержание наркотиков в крови. Также у нардепа забрали водительское удостоверение.

Патрульные утверждают, что депутат и его помощник угрожали им. В свою очередь Брагарь решил написать заявление на правоохранителей в Дарницком управлении полиции.

На странице в Facebook он выложил свою версию событий. "Слуга народа" уверяет, что копы, остановив его, не представились и сразу стали хамить и требовать взятку.

"После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения (которое в отличие от алкогольного опьянения проверяется достаточно долго). После чего меня привезли к врачу-наркологу, который увидев меня сразу сказал, что я трезвый, но в связи с требованием законодательства я прошел экспертизу, результаты которой будут через 7 дней", — написал Брагарь.

Нардеп сделал параллельный тест, в котором якобы подтвердили, что Брагарь был трезв.

Отметим, что машина Toyota Camry, за рулем которой был скандальный "слуга народа", зарегистрирована не на него, а на Михаила Лысенко. Кто это такой и какое отношение имеет к депутату — неизвестно.

Ранее сообщалось, что Брагарь купил себе нерастаможенный Mercedes на польских номерах — так называемую "евробляху". Он признался, что это его первый автомобиль.

Напомним, Евгений Брагарь прославился своим обращением к пенсионерке, которой посоветовал "продать собаку элитной породы", чтобы заплатить за коммунальные услуги.

После этого в социальных сетях вспыхнуло оживленное обсуждение совета. Раскритиковали слова народного избранника и в "Слуге народа".

Как пользователи соцсетей отреагировали на предложение Евгения Брагаря продать пенсионерке собаку

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