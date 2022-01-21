Заползают в гости: в Одессе ящерицы поселились в жилом доме

Ущерб эти пресмыкающиеся не приносят, говорит биолог.
В одном из жилых домов на Молдаванке, по улице Прохоровской, поселились гекконы. Ящерицы живут на чердаке, но иногда заглядывают в квартиры жильцов.
Об этом пишет местное издание odessa.online.
Сообщается, что они живут на чердаке, но могут заглянуть в гости к жителям. Ущерб эти пресмыкающиеся не приносят и питаются насекомыми.
Как рассказал одесский биолог, этот вид ящерицы называется гекконом Богданова. В Одессу их доставили с какими-то грузами из Средней Азии, например, из Грузии, Узбекистана.
"Это уникально, что именно на Молдаванке они нашли себе место и уже столько лет там живут", — отметил биолог.
Напомним, более полутысячи летучих мышей поселились на зимовку на балконе в квартире харьковской семьи, которой не очень понравилось такое соседство.
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