Заползают в гости: в Одессе ящерицы поселились в жилом доме

Заползают в гости: в Одессе ящерицы поселились в жилом доме

Ущерб эти пресмыкающиеся не приносят, говорит биолог.

В одном из жилых домов на Молдаванке, по улице Прохоровской, поселились гекконы. Ящерицы живут на чердаке, но иногда заглядывают в квартиры жильцов.

Об этом пишет местное издание odessa.online.

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Сообщается, что они живут на чердаке, но могут заглянуть в гости к жителям. Ущерб эти пресмыкающиеся не приносят и питаются насекомыми.

Как рассказал одесский биолог, этот вид ящерицы называется гекконом Богданова. В Одессу их доставили с какими-то грузами из Средней Азии, например, из Грузии, Узбекистана.

"Это уникально, что именно на Молдаванке они нашли себе место и уже столько лет там живут", — отметил биолог.

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Напомним, более полутысячи летучих мышей поселились на зимовку на балконе в квартире харьковской семьи, которой не очень понравилось такое соседство.

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