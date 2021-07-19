Заползла во двор: на Буковине спасатели ловили змею (фото)

Спасатели предупредили местных жителей о нападениях змей.
В поселке Глубокая Черновицкой области в воскресенье, 18 июля, во двор местного жителя заползла змея. Ее ловили спасатели.
Об этом сообщает местное издание Глибока.info со ссылкой на работников ГСЧС.
Известно, что местный житель заметил в своем дворе змею. Мужчина на место происшествия вызвал спасателей. Работники ГСЧС поймали змею.
"Будьте осторожны, змеи атакуют", — предупреждают спасатели.
Напомним, в Ивано-Франковской области 13 июля змея укусила 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.
Ранее трое детей на Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи.
Также в Минздраве объяснили, что делать, если укусила змея.
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