Запомните эти лайфхаки и выпечка не подгорит: как печь в газовой духовке

Что делать, если подгорает пирог или другая выпечка? Есть шесть простых лайфхаков, которые помогут забыть об этой проблеме. ТСН.ua рассказывает, как печь в газовой духовке.

Наверху румяная, а сверху черная и подгоревшая. Такие ситуации часто встречаются с выпечкой, если готовить ее в газовой духовке, особенно в старой модели. Это разъясняется конструкцией плиты, ведь она начинает нагреваться снизу. Есть шесть простых способов, которые помогут вам забыть об этой проблеме и сделать нагрев внутри более равномерным.

При помощи соли

В Сети этот способ имеет немало положительных отзывов. Для него нужно взять противень и рассыпать на нем толстым равномерным слоем соль, а затем поставить на самый низкий уровень духовки. Благодаря соли нагрев станет более равномерным.

Главное преимущество такого метода – многократность. Вы можете один раз насыпать соль в противень, а затем каждый раз им пользоваться.

Миска с водой

Чтобы пироги, запеканки или лепешки на торты готовились равномерно, под противень с выпечкой также ставят миску с водой. Конечно, можно использовать емкость, подходящую для запекания. Вода отнимет излишек жара. Однако у этого метода есть один недостаток – вам придется периодически заглядывать в духовку, чтобы проверить, не выгорела ли выпечка.

Как печь с фольгой

Низ выпечки не подгорит, если противень, где она выложена, просто поставить на один уровень выше в духовке. Если вы переживаете, что теперь может почернеть верх, не бойтесь. Чтобы этого не произошло, просто прикройте его сверху фольгой.

Пригодится старая чугунная сковорода

На нижний уровень в духовке можно поставить старую чугунную сковородку, которой вы не будете пользоваться. Этот материал без проблем переносит высокие температуры. Сковорода примет избыток температуры на себя. А еще этот способ можно комбинировать с другими. К примеру, насыпать на дно соль либо налить воды.

Используйте два противня

Если вы будете выпекать в двух противнях, выпечка точно не подгорит. Прямо под противень, в котором вы выложили выпечку, поставьте еще одно пустое. Лишний жар оно возьмет на себя.

Возьмите кирпич

Хотя кирпич и не очень стильный метод, но он достаточно эффективен. Если вы не знаете, как печь в газовой духовке, чтобы низ выпечки не подгорел, стоит просто положить на дно два кирпича. Нагрев будет равномерным.

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