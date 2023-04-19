Запомните эти нюансы: как правильно снимать показания счетчика газа

Счетчики газа имеют разные отсчетные устройства. Потому необходимо знать, как верно снимать показания счетчика газа. Ведь подавать их нужно каждый месяц. Читайте простую инструкцию в материале ТСН.ua.

У некоторых граждан Украины, которые впервые столкнулись с необходимостью подать показания газового счетчика, могут возникнуть определенные трудности. Прежде всего, нужно определить, какой тип отсчетного устройства имеет установленный у вас счетчик: механический или электронный.

Механический счетчик газа

Основным отличием является барабан с цифрами, расположенный на панели. Число здесь разделено на две части запятой. А показатели счетчика нужно записывать слева направо.

Если видите, что число разделяется запятой, цифры после нее записывать не нужно. Ноли слева перед числом тоже не указывают. Если же число не разделено запятой, то его нужно записывать полностью.

Электронный газовый счетчик

Электронный газовый счетчик: как правильно подавать показания счетчика газа? / Фото: Фото из открытых источников

Как и в случае с механическим прибором, число здесь разделено запятой на две части. Также вместо запятой может использоваться красная точка.

Чтобы снять показания, нужно записать цифры слева (без нулей сначала и цифр после запятой или красной точки).

К какому числу подаются показания счетчика газа

Фиксировать показания счетчика газа в Украине за прошедший месяц рекомендовано 1 числа текущего месяца. В основном показания передают поставщику газа от 1 до 5 числа текущего месяца за прошедший месяц. Однако лучше уточнить дату у поставщика.

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