"Запомнится на всю жизнь": двое нацгвардейцев обвенчались на боевых позициях (фото)

"Запомнится на всю жизнь": двое нацгвардейцев обвенчались на боевых позициях (фото)

Факт венчания брака засвидетельствовали командир части и военный капеллан.

Сегодня, 8 марта, двое нагвардейцев обвенчались на боевых позициях.

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Об этом сообщили в военной части Нацгвардии, где служит пара.

"Без тамады и фаты, зато в кругу боевых собратьев, и даже в составе подразделения территориальной обороны влюбленные создали новую семью", — говорится в сообщении.

Военный капеллан благословил молодоженов на счастливую и исполненную Божьей милостью жизнь, пожелал им быть достойными своих обещаний, верными себе и своему государству.

Свадьба нацгвардейцев, фото/Нацгвардии

"Меня переполняют эмоции. Знаю, что свадьба прошла не так, как планировалось, но она запомнится на всю жизнь. И когда мы победим, то соберем всех близких и родственников, чтобы отпраздновать победу и свадьбу", – поделилась невеста.

Факт венчания брака подтвердил также командир части.

Свадьба нацгвардейцев, фото/Нацгвардии

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