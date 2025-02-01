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Запорожье атаковали 18 дронов: вспыхнули пожары, пострадала автомойка (фото)

Запорожье атаковали 18 дронов: вспыхнули пожары, пострадала автомойка (фото)

Ночью 1 февраля 2025 года враг атаковал Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коммунальщики выполняют ремонтные работы.

18 шахедов направили россияне в Запорожье ночью против 1 февраля 2025 года.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

На видео показал один из пострадавших домов.

Спасибо нашим энергетикам.

В ходе атаки пострадали и автомойка и частные гаражи.

Произошло несколько пожаров. Спасатели их уже потушили.

Также коммунальщики возобновили электроснабжение.

Потому что ранее сообщалось, что из-за вражеского удара обесточены более 400 абонентов.

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