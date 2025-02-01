Запорожье атаковали 18 дронов: вспыхнули пожары, пострадала автомойка (фото)

Коммунальщики выполняют ремонтные работы.
18 шахедов направили россияне в Запорожье ночью против 1 февраля 2025 года.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
На видео показал один из пострадавших домов.
Спасибо нашим энергетикам.
В ходе атаки пострадали и автомойка и частные гаражи.
Произошло несколько пожаров. Спасатели их уже потушили.
Также коммунальщики возобновили электроснабжение.
Потому что ранее сообщалось, что из-за вражеского удара обесточены более 400 абонентов.
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