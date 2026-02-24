ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Запорожье атаковали дроны: есть раненые и разрушения (видео)

Враг нанес не менее 6 ударов по городу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки в Запорожье

Последствия атаки на Запорожье

Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он заявил, что в результате атаки три человека, в том числе ребенок, ранены, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом.

Федоров сообщил, что всего врагам было нанесено 6 ударов по городу, один из которых пришелся на инфраструктуру Запорожья, после чего произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что 23 февраля враг нанес удар БпЛА по Запорожью, в результате чего погиб человек.

Мы ранее информировали, что российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому дому в селе Новоосиново на Купянщине, где проживала многодетная семья.

Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie