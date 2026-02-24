- Дата публикации
Запорожье атаковали дроны: есть раненые и разрушения (видео)
Враг нанес не менее 6 ударов по городу.
Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Запорожье ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Он заявил, что в результате атаки три человека, в том числе ребенок, ранены, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом.
Федоров сообщил, что всего врагам было нанесено 6 ударов по городу, один из которых пришелся на инфраструктуру Запорожья, после чего произошло возгорание.
Ранее сообщалось, что 23 февраля враг нанес удар БпЛА по Запорожью, в результате чего погиб человек.
Мы ранее информировали, что российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому дому в селе Новоосиново на Купянщине, где проживала многодетная семья.