Запорожье, Херсон, Днепр или Харьков: Чмут оценил возможность захвата городов армией РФ

В Сети постоянно обсуждаются намерения врага попытаться взять под контроль такие города как Запорожье, Херсон, Днепр и Харьков. Пока у врага недостаточно ресурсов, чтобы захватить любой из этих городов.

Об этом сказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".

Почему спросили, есть ли у врага потенциал, чтобы попытаться взять под контроль такие города, как Запорожье, Херсон, Днепр и Харьков?

Херсон

По словам главы фонда, на пути в Херсон есть большое водное препятствие – река Днепр. В последние месяцы активно идут разговоры о подготовке их возможного речного десанта. Крынки – неоднозначная история в этой войне. Но при этом россияне ее хорошо изучили и заключили.

"Если посмотреть на их стратегию ведения войны, где человеческая жизнь ничего не стоит, то потенциально для них это может быть успех. Почему? Потому что зеркальные Крынки по отношению к нам будут сковывать огромный ресурс Вооруженных сил, которого и так не хватает. А те потери, какие россияне будут там нести, для них абсолютно допустимы. Мы не говорим о захвате всего Херсона. возможного речного десанта сейчас и пол года назад имеет разное проявление, и сейчас это более вероятно — это с одной стороны", — отметил руководитель фонда "Вернись живым"

С другой стороны, продолжает он, Херсон россияне делают безлюдным, уничтожая гражданскую инфраструктуру, логистику, маршрутки, скорые помощи, просто бросая с "Мавика" сбросы на людей прямо на улице. Их задача – сделать мертвый город.

"Вот они сейчас это делают. И, к сожалению, потеря островов на Днепре, сдвиг линии столкновения ближе к правому берегу приводит к тому, что можно просто с островов пускать "Мовики" и FPV в город", — отметил Чмут.

Запорожье

Чмут объясняет, что Запорожье находится под огневым влиянием, и россияне к нему пытаются двигаться.

"Это не главное направление, хотя несколько месяцев назад там мы ожидали большие наступательные действия, это не секрет — там пол армии было. И россияне повсюду говорят, что они хотели бы до него дойти. Но это не так просто, как кажется, поэтому что расстояния все же не малы. Но так же, как и Херсон, под огневым влиянием они делают город безлюдным", – констатировал Тарас Чмут.

Днепр и Харьков

Как отмечает активист, с Днепром немного лучше ситуация, ведь больше расстояние. Но подобная история. И то же с Харьковом.

"Сегодня потенциала захватить какой-нибудь из этих четырех городов так "с ходу", подчеркнул Чмут, у россиян очевидно нет", – уверяет Чмут.

При этом он предостерегает: хаос в управлении войсками может привести к ситуации, когда мы можем серьезно посыпаться на фронте. Это будут не посадки и километры, а бригадные районы обороны, десятки километров одномоментно.

"И если то, что сейчас есть, год назад звучало как "вы нагнетаете", то сейчас все смотрят на карту и думают: "А что происходит? Почему никто ничего не делает?". А не то, что никто ничего не делает. Просто сделать не могут", – заключил он.

Ранее отмечалось, что украинские военные ведут активную оборону в районе населенного пункта Макаровка вблизи Великой Новоселки Донецкой области. Цель – не допустить оцепления подразделений ВСУ на этом участке фронта.

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