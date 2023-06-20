Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага — ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2320
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага — ОВА

В Запорожье специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. / Фото: Pexels

Мишенями россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха.

К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

"Пока российские снаряды уничтожают гражданские объекты, воюют с мирными людьми и животными, ВСУ продолжает путь к освобождению нашей земли и долгожданной победы. Восстановим и отстроим!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2320
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация