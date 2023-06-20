Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага — ОВА

Мишенями россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха.
К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.
"Пока российские снаряды уничтожают гражданские объекты, воюют с мирными людьми и животными, ВСУ продолжает путь к освобождению нашей земли и долгожданной победы. Восстановим и отстроим!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.
Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.
К тому же в Запорожье раздавались взрывы.
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