Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага — ОВА

Мишенями россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха.

К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

"Пока российские снаряды уничтожают гражданские объекты, воюют с мирными людьми и животными, ВСУ продолжает путь к освобождению нашей земли и долгожданной победы. Восстановим и отстроим!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.