ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Запорожье: количество пострадавших после ночной атаки выросло

В результате ночного удара по Запорожью ранения получили пятеро женщин в возрасте от 21 до 62 лет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Во время вражеской атаки на город пострадали пять женщин. По предварительным данным, они получили осколочные ранения и отравились угарным газом.

Информацию подтвердил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим, их состояние контролируется.

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий удара. Официальная информация о масштабах разрушений уточняется.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie