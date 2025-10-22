- Дата публикации
-
Украина
Запорожье: количество пострадавших после ночной атаки выросло
В результате ночного удара по Запорожью ранения получили пятеро женщин в возрасте от 21 до 62 лет.
Во время вражеской атаки на город пострадали пять женщин. По предварительным данным, они получили осколочные ранения и отравились угарным газом.
Информацию подтвердил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим, их состояние контролируется.
Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий удара. Официальная информация о масштабах разрушений уточняется.