В Запорожье на новый вантовый мост, построенный по программе Зеленского, заехали десятки заполненных грузовиков (фото)

В Запорожье на новый вантовый мост, построенный по программе Зеленского, заехали десятки заполненных грузовиков (фото)

Движение через переправу будет открыто уже в этом месяце.

Вантовый мост в Запорожье, который на протяжении 16 лет оставался недостроенным, благодаря включению его в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже близок к открытию движения по верховой части.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

Движение через грандиозную переправу будет открыто уже в этом месяце, а накануне по мосту проехались 30 заполненных грузовиков.

Такие испытания на прочность являются обязательным этапом перед тем, как запустить мост в полноценную работу.

"30 грузовиков выезжают на мост, чтобы проверить его прочность. Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике", – пояснили в дорожном ведомстве.

За ходом испытаний следили сразу три организации: специалисты австрийской компании iC consulenten, осуществляющей независимый технический надзор за строительством моста, представители ГП "ГосдорНИИ" и геодезисты подрядчика, компании "Онур".

Вантовый мост, движение по верховой части которого вскоре обеспечит сообщение между двумя берегами Днепра в Запорожье, является одним из двух внеклассовых мостов, входящих в состав глобального мостового комплекса, представляющего из себя 9-километровую магистраль с шестью транспортными развязками и 27 искусственными сооружениями.

Движение на втором внеклассовом объекте, балочном мосту между островом Хортица и Хортицким районом Запорожья, было открыто в конце 2020 года.

Напомним, что в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине реализуется также отдельная Национальная программа восстановления мостов. По этой программе уже было восстановлено и построено 560 объектов, а за следующие два года планируется отремонтировать и построить еще 810 мостов и искусственных сооружений.