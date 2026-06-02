- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
Запорожье под массированной атакой: по городу нанесли по меньшей мере 20 ударов
В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную атаку на Запорожье. По предварительным данным, по областному центру нанесли не менее 20 ударов по разным видам вооружения.
Российская армия устроила массированную атаку на Запорожье . По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 20 ударах по городу.
Об этом сообщил начальник Иван Федоров .
«Запорожье находится под массированной вражеской атакой. На данный момент зафиксировано по меньшей мере 20 ударов по разным видам вооружения по областному центру. Информация о разрушениях и травмированных устанавливается», - написал он.
Также Федоров опубликовал в своем Telegram-канале заблюренное фото атаки на город. Пока информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар