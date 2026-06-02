Запорожье под массированной атакой: по городу нанесли по меньшей мере 20 ударов

Атака на Запорожье

Российская армия устроила массированную атаку на Запорожье . По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 20 ударах по городу.

Об этом сообщил начальник Иван Федоров .

«Запорожье находится под массированной вражеской атакой. На данный момент зафиксировано по меньшей мере 20 ударов по разным видам вооружения по областному центру. Информация о разрушениях и травмированных устанавливается», - написал он.

Также Федоров опубликовал в своем Telegram-канале заблюренное фото атаки на город. Пока информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

