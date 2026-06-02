Украина
196
1 мин

Запорожье под массированной атакой: по городу нанесли по меньшей мере 20 ударов

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную атаку на Запорожье. По предварительным данным, по областному центру нанесли не менее 20 ударов по разным видам вооружения.

Елена Кузьмич
Атака на Запорожье

Российская армия устроила массированную атаку на Запорожье . По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 20 ударах по городу.

Об этом сообщил начальник Иван Федоров .

«Запорожье находится под массированной вражеской атакой. На данный момент зафиксировано по меньшей мере 20 ударов по разным видам вооружения по областному центру. Информация о разрушениях и травмированных устанавливается», - написал он.

Также Федоров опубликовал в своем Telegram-канале заблюренное фото атаки на город. Пока информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

