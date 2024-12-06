Запорожье под ударом оккупантов: увеличилось число погибших

Путинская армия нанесла циничный удар по Запорожью. По состоянию на 21:00 было 20 раненых.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

После взрывов, прогремевших в городе, было известно о двух раненых и двух погибших.

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"Количество погибших, после вражеской атаки на Запорожье, увеличилось до 10 человек", – говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ

Последствия атаки РФ / Фото: ГСЧС

Последствия атаки РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.

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