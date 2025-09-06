Запорожье под ударом русских дронов: есть попадания и пострадавшие

В Запорожье зафиксировано попадание семи «Шахедов» / © ТСН

В субботу, 6 сентября, российские силы атаковали Запорожье ударными дронами. Есть попадания, повлекшие пожары и разрушения. В результате атаки ранены по меньшей мере четыре жителя города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Последствия атаки

В результате атаки было зафиксировано попадание в разных районах города. По предварительной информации, в Запорожье поврежден детский сад, жилой дом и одно из предприятий. К 21:00 было известно о двух пострадавших, но впоследствии их количество выросло до четырех.

Помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине, их состояние оценивается как средней тяжести.

«Да, подтверждены попадания семи „Шахедов“. Но хочу поблагодарить ВСУ — часть дронов наши воины сбили и не достигли своих прямых целей», — написал Федоров.

Согласно его сообщению, значительные разрушения получил детский сад, где почти 80% здания были уничтожены. Также был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

«Один человек был спасен во время операции — искренняя благодарность чрезвычайным и полицейским за работу в этих сверхсложных условиях», — сообщил глава ОВА.

Ликвидация последствий

Сразу после завершения воздушной тревоги районные администрации приступили к обследованию территорий для фиксации всех повреждений. Коммунальные службы уже готовятся к аварийным работам, чтобы как можно быстрее помочь жителям.

Запланировано проведение работ по закрытию окон в жилых домах, ремонту кровель и восстановлению поврежденных зданий. Федоров заверил, что окончательные данные по масштабам разрушений будут известны по завершении работы всех экстренных и коммунальных служб.

Позже ГСЧС Украины сообщила о завершении аварийно-спасательных работ в Запорожье.

«По состоянию на 22:00 спасатели завершили аварийные работы, коммунальные службы продолжаются восстановительные работы. В результате российских обстрелов пострадали 4 человека, один спасен», — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме площадью 80 кв. м и воспламенение сухой травы площадью 300 кв. м.

В ГСЧС добавили, что психологи оказали помощь 7 гражданам.

Напомним, вечером 6 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера.