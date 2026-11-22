Запорожье

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Российские войска нанесли массированные удары по Запорожью. Взрывы вызвали пожар в жилой застройке, повреждение домов и травмирование мирных жителей.

О последствиях обстрелов сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По предварительной информации спасателей, пострадали два человека, среди которых один ребенок. Окончательное количество травмированных еще не устанавливают.

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Пожары возникли по двум адресам. В одном месте загорелся гараж, в другом огонь охватил крышу частного жилого дома.

Кроме того, взрывной волной повредило остекление двух многоквартирных домов.

На местах ударов работали экстренные службы.

Между тем местные медиа сообщали о чрезвычайно интенсивном обстреле города. По их данным, в течение одного часа по Запорожью могли нанести до 20 ударов авиабомбами.

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На фоне атаки также появились сообщения о резком росте стоимости поездок на такси — якобы до 8 тысяч гривен.

В то же время, эти данные местных медиа требуют отдельного подтверждения. ГСЧС в своем сообщении не уточняла количество примененных авиабомб.

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