ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Запорожье потерпело враждебный удар: в городе горело админздание

Российские войска атаковали Запорожье, повлекшие пожар в административном здании.

Запорожье

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В ночь на 18 октября 2025 года российские войска атаковали Запорожье . В результате удара возник пожар в одном из административных зданий.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров .

В настоящее время на месте работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie