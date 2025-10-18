- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Запорожье потерпело враждебный удар: в городе горело админздание
Российские войска атаковали Запорожье, повлекшие пожар в административном здании.
В ночь на 18 октября 2025 года российские войска атаковали Запорожье . В результате удара возник пожар в одном из административных зданий.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров .
В настоящее время на месте работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрелов.
Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.