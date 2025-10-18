Запорожье потерпело враждебный удар: в городе горело админздание

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

В ночь на 18 октября 2025 года российские войска атаковали Запорожье . В результате удара возник пожар в одном из административных зданий.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров .

В настоящее время на месте работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Реклама

Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.