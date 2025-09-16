ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Запорожье: растет количество пострадавших от атаки РФ, среди раненых - ребенок

В Запорожье количество пострадавших от вражеской атаки выросло до девяти. Среди них – 4-летняя девочка, которая находится под наблюдением врачей. Один человек погиб, еще один ранен в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Запорожье

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье возросло до девяти. Среди раненых - 4-летняя девочка, которая находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. К сожалению, один человек погиб.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

Спасательные службы и дальше работают на местах попаданий, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги .

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie