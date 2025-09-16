- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Запорожье: растет количество пострадавших от атаки РФ, среди раненых - ребенок
В Запорожье количество пострадавших от вражеской атаки выросло до девяти. Среди них – 4-летняя девочка, которая находится под наблюдением врачей. Один человек погиб, еще один ранен в тяжелом состоянии.
Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье возросло до девяти. Среди раненых - 4-летняя девочка, которая находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает.
Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. К сожалению, один человек погиб.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
Спасательные службы и дальше работают на местах попаданий, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия атаки.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги .