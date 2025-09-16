Запорожье: растет количество пострадавших от атаки РФ, среди раненых - ребенок

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье возросло до девяти. Среди раненых - 4-летняя девочка, которая находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. К сожалению, один человек погиб.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

Реклама

Спасательные службы и дальше работают на местах попаданий, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги .