Запорожье разрывают взрывы: оккупанты обстреливают регион
Военные РФ атакуют Запорожский район. Не менее трех ударов.
Сегодня, 7 декабря, в Запорожье раздаются взрывы. Город находится под атакой врага.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Враг атакует Запорожский район. Не менее трех ударов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги», — отметил он.
В Воздушных силах сообщали об угрозе КАБов.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный комбинированный удар по городу Кременчуг. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры города.