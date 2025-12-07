ТСН в социальных сетях

Украина
520
1 мин

Запорожье разрывают взрывы: оккупанты обстреливают регион

Военные РФ атакуют Запорожский район. Не менее трех ударов.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне атакуют город

Россияне атакуют город / © Getty Images

Сегодня, 7 декабря, в Запорожье раздаются взрывы. Город находится под атакой врага.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Враг атакует Запорожский район. Не менее трех ударов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги», — отметил он.

В Воздушных силах сообщали об угрозе КАБов.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный комбинированный удар по городу Кременчуг. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры города.

