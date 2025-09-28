- Дата публикации
Запорожье: трое детей пострадали, что известно об атаке
Оккупанты дважды ударили по Запорожью — среди пострадавших есть дети.
После атаки на Запорожье, которую 28 сентября устроила Россия, трое детей 11, 12 и 9 лет госпитализированы.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Двое парней — один с минно взрывчатыми травмами, другой с отравлением угарным газом — в тяжелом состоянии. Состояние 9-летней девочки врачи оценивают как среднее. Ее еще дообследуют. Дети получают всю необходимую помощь», — уточнил он.
В общей сложности, по данным Федорова, в результате этой атаки пострадали 27 человек.
Напомним, в ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив дроны и крылатые ракеты. Взрывы раздались в нескольких регионах, в частности, в Киеве, Запорожье и Хмельницкой и Одесской областях.
Все, что известно о воздушной атаке по Украине 28 сентября, читайте в новости.