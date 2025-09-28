- Дата публикации
Запорожье: трое раненых после ночного удара РФ по частному сектору (фото)
В ночь на 28 сентября российские войска ударили по частному сектору Запорожья, повлекшие разрушение и ранение мирных жителей.
В результате ночной атаки российских войск по Запорожью ранения получили по меньшей мере три человека.
Вражеский удар пришелся по частному сектору города. Один из жилых домов разрушен. За медицинской помощью обратилась 22-летняя женщина, а также двое пострадавших.
Городские власти напоминают, что все нуждающиеся в помощи могут обратиться за номерами:
Городской колл-центр: 15-80, (050) 414-15-80, (067) 656-15-80
Горячая линия Запорожской ОВА: 0 800 503 508
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.