Запорожье: трое раненых после ночного удара РФ по частному сектору (фото)

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

В результате ночной атаки российских войск по Запорожью ранения получили по меньшей мере три человека.

Вражеский удар пришелся по частному сектору города. Один из жилых домов разрушен. За медицинской помощью обратилась 22-летняя женщина, а также двое пострадавших.

Городские власти напоминают, что все нуждающиеся в помощи могут обратиться за номерами:

Реклама

Городской колл-центр: 15-80, (050) 414-15-80, (067) 656-15-80

Горячая линия Запорожской ОВА: 0 800 503 508

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.