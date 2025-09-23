Запорожье второй раз за сутки оказалось под ударом РФ: есть погибший и раненые

Удар по Запорожью. 23 сентября / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 23 сентября, российские оккупанты нанесли пять ударов по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, повреждены складские помещения и транспортные средства. В настоящее время медики сообщают о семи пострадавших. Из них 43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Три человека получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались.

Еще один человек в результате удара погиб.

Позже Федоров уточнил, что россияне нанесли по Запорожью 5 ударов «Шахедами», а количество обратившихся за помощью к врачам пострадавших увеличилось до 12 человек.

Кроме того, ночью россияне нанесли удар по Запорожью авиационными бомбами и беспилотниками, в результате чего также погиб мужчина.