Запорожье второй раз за сутки оказалось под ударом РФ: есть погибший и раненые
Российские войска снова атаковали Запорожье, есть погибшие и пострадавшие.
Сегодня, 23 сентября, российские оккупанты нанесли пять ударов по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, повреждены складские помещения и транспортные средства. В настоящее время медики сообщают о семи пострадавших. Из них 43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Три человека получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались.
Еще один человек в результате удара погиб.
Позже Федоров уточнил, что россияне нанесли по Запорожью 5 ударов «Шахедами», а количество обратившихся за помощью к врачам пострадавших увеличилось до 12 человек.
Кроме того, ночью россияне нанесли удар по Запорожью авиационными бомбами и беспилотниками, в результате чего также погиб мужчина.