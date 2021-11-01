Запорожье вводит ограничения на проезд в общественном транспорте: что и кому запрещено

Запорожье вводит ограничения на проезд в общественном транспорте: что и кому запрещено

Регион уже две недели находится в июньской карантинной зоне.

Ограничения на проезд в общественном транспорте были введены с 1 ноября в Запорожье.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 ноября.

Запорожские пассажиры смогут заходить в салон, если имеют сертификат вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест или экспресс тестирование, либо документ об выздоровлении. Такое решение местная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла накануне.

Кстати, регион уже две недели находится в июньской карантинной зоне. Больницы, принимающие инфицированных коронавирусом, заполнены на 80%.

Как сообщалось, в Киеве от 1 ноября ужесточаются карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, заведения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры. ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление Пенсионного фонда. Проводить массовые мероприятия и посещать торгово-развлекательные центры также могут горожане только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

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