Запорожье засыпало огромным градом и затопило обильными осадками: фото, видео

В Запорожье из-за непогоды были подтоплены подвалы домов.

На Запорожье и область 29 июня "налетела" непогода. В регионе фиксировали грозы и град, шквальный ветер до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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В результате непогоды, спасатели осуществили оперативное реагирование на 9 вызовов связанных с оказанием помощи населению. Так, на одной из улиц два дерева упали на автомобили. Бойцы ГСЧС их распилили и убрали. В результате происшествия никто не пострадал.

Также из-за большого количества осадков подтопило подвалы на улицах Иванова, Моторостроителей, Набережной и проспекте Соборном, а также на территориях двух частных домовладений и придомовой территории в городе Пологи.

Всего в ликвидации последствий непогоды привлекалось 11 единиц техники и 44 человека личного состава.

Напомним, в Киеве перед Жулянским мостом во вторник, 29 июня, из-за сильного ливня упал рекламный щит. Он повредил два автомобиля. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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