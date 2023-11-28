Запорожьем бегали кони-беглецы– подробности (видео, фото)

На улицах Запорожья заметили лошадей.
В Запорожье 28 ноября по улицам города бегали две лошади, которые накануне сбежали из конюшни.
Об этом сообщили патрульные Запорожской области.
Патрульные оперативно разыскали двух лошадей и невредимыми вернули хозяевам.
Сначала инспекторы оперативно прибыли на Прибрежную автомагистраль, где и был замечен первый скакун. Пообщавшись с гражданами, патрульные выяснили, что конь побежал в посадку.
"Осторожно подойдя, чтобы тот не начал убегать, инспекторы успокаивали скакуна и приступили к поискам хозяина", — рассказали патрульные.
Владелица одного из коней сама позвонила по телефону на линию 102 и сообщила о его бегстве. Благодаря чему Афину удалось быстро передать женщине.
Другого красавца-скакуна, бежавшего по автомобильной дороге, патрульные остановили в Хортицком районе. Совместными усилиями с предыдущим владельцем удалось найти хозяина и этого коня.
Как в дальнейшем удалось установить, испуганную лошадь укусила собака – она испугалась и сбежала с конюшни. Целый и невредимый патрульные передали хозяину.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали нападающего на людей дикого зверя.
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