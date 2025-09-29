Запорожская АЭС без питания: украинцев предупреждают о возможной радиационной угрозе

ЗАЭС / © УНИАН

Запорожская атомная электростанция уже шесть суток полностью отрезана от украинской энергосистемы. В настоящее время критически важные системы безопасности станции работают исключительно на резервных дизельных генераторах. Это создает серьезные риски ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков отмечает, что отсутствие надежного внешнего электроснабжения несет большую угрозу, поскольку запасы дизельного топлива на ЗАЭС ограничены.

Опасность исчерпания топлива

Наибольшая проблема заключается в обеспечении работы систем охлаждения облученного ядерного топлива, содержащихся во всех шести реакторах и бассейнах выдержки. Если оккупанты не восстановят условия для подключения ЗАЭС к украинской энергосистеме в ближайшее время, а топливо для генераторов иссякнет, возможно возникновение аварийной ситуации с радиационными последствиями не только для Украины, но и для Европы.

Кориков подчеркнул, что оккупанты игнорируют требования ядерной безопасности: обстреливают и повреждают линии электропередач и препятствуют украинским специалистам их восстанавливать. Пока неизвестно, какие именно запасы топлива остаются на площадке.

Россия цинично игнорирует МАГАТЭ

Госатомрегулирование напоминает, что надежное внешнее электроснабжение является одним из семи ключевых элементов ядерной безопасности, определенных Гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Однако Россия цинично игнорирует как этот принцип, так и многочисленные резолюции Совета Управляющих МАГАТЭ, призывающих к демилитаризации, деоккупации ЗАЭС и возвращению ее под полный контроль Украины.

Напомним, появилась информация о том, что у Запорожской АЭС уже несколько дней нет питания с украинской энергосистемы и работает исключительно на генераторах.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия начала реализовывать свой сценарий окончательной оккупации ЗАЭС.

А 26 сентября сбитый российский беспилотник взорвался примерно в 800 метрах от Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области.