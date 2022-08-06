"Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух": у Зеленского требуют создать спецкомиссию

МАГАТЭ и Организация объединенных наций должны жестко потребовать от российских оккупантов выйти с территории АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

Об этом в Тwitte заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации. МАГАТЭ и ООН должны жестко потребовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – написал он.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Затем вечером русские войска атомная электростанция из реактивных систем залпового огня.

Из — за вражеских обстрелов АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.

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