"Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух": у Зеленского требуют создать спецкомиссию

Оккупанты Российской Федерации 5 августа обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенную в захваченном Энергодаре.
МАГАТЭ и Организация объединенных наций должны жестко потребовать от российских оккупантов выйти с территории АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.
Об этом в Тwitte заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации. МАГАТЭ и ООН должны жестко потребовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – написал он.
Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Затем вечером русские войска атомная электростанция из реактивных систем залпового огня.
Из — за вражеских обстрелов АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.
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