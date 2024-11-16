Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов

Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Минэнерго.

АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

"В случае отключения и этой линии — на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут, являющийся серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации и угрожающий развитием аварии", — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты уже приступили к работе по восстановлению линии питания АЭС.

Напомним, 21 октября Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. Ведь из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой Украины.

В предыдущий раз ЗАЭС оказывалась на грани блэкаута 1 октября из-за российской атаки на магистральную подстанцию. Впоследствии энергетики восстановили линию питания станции.