Запорожская АЭС работает в критическом режиме: МАГАТЭ бьет тревогу

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС уже больше недели находится в критическом состоянии, завися от единственной уцелевшей линии электропередач. Глава МГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждает о рисках для охлаждения реакторов из-за потери резервного питания.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ядерное агентство ООН.

Контролируемая россиянами ЗАЭС сейчас работает только от одной внешней линии электроснабжения — резервная была потеряна более недели назад.

Гросси сообщил, что линия «Ферросплавная-1» отключилась 10 февраля «вероятно, в результате военной активности». По словам гендиректора МАГАТЭ, атомная электростанция теперь получает питание только через линию «Днепровская».

Внешние линии питания ЗАЭС уже не раз выходили из строя. В прошлом году был период, когда обе не работали почти месяц, из-за чего станция вынуждена была перейти на дизельные генераторы.

Гросси также отметил, что постоянные наблюдатели агентства пытаются выяснить масштабы повреждений, но из-за ограничений безопасности у них нет доступа к распределительному узлу.

«МАГАТЭ готово точно сообщить о характере повреждений и любом их влиянии на ядерную безопасность и защищенность», — сказал он.

Вопрос контроля над станцией остается одним из ключевых в переговорах между Украиной и Россией по урегулированию войны, которая длится уже почти четыре года.

Что будет с ЗАЭС в случае мирного соглашения или перемирия?

Напомним, в ноябре 2025 года гендиректор МАГАТЭ заявлял, что в случае перемирия ЗАЭС должна получить «особый статус», поскольку ее работа невозможна без согласия обеих сторон. Согласно проекту мирного плана, который цитировало Reuters, предлагается перезапустить станцию под наблюдением агентства, а произведенную электроэнергию делить пополам между Украиной и РФ. Гросси подчеркнул, что вопрос распределения энергии будут решать стороны, но роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности остается ключевой.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевыми спорными вопросами мирного плана остаются Донецкая область и статус ЗАЭС. Россия стремится сохранить контроль над станцией, тогда как Украина настаивает на демилитаризации, иначе объект не будет работать. США предлагают совместное управление: если они возьмут станцию под контроль, Украина получит к ней доступ. Также РФ готова оставить части Харьковщины, Сумщины и Днепропетровщины, но по Херсону и Запорожью позиции остаются непоколебимыми.