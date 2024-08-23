Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: что случилось

К недавнему пожару на градирне ЗАЭС сейчас добавилась угроза потери внешнего питания станции.

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, ведь российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная". Именно через нее станция получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения потребностей.

Об этом сообщили "Энергоатом" и "Укрэнерго".

По информации от "Укрэнерго", 22 августа в результате российских обстрелов была повреждена одна из линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС. В результате надежность питания ЗАЭС снижена. Энергетики ждут разрешения военных на проведение ремонтных работ.

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"Самая большая в Европе АЭС снова оказалась на грани блэкаута. 22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная", через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей", – говорится в заявлении "Энергоатома".

Там добавили, что ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская". В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейнов выдержки топлива ЗАЭС.

В компании добавили, что под "управлением" оккупантов на ЗАЭС постоянно углубляется деградация по всем направлениям эксплуатации.

"К недавнему пожару, когда из-за халатности или сознательного поджога полностью выгорела одна из двух имеющихся градирен АЭС, сейчас добавилось событие с угрозой потери внешнего питания станции", — отметили в "Энергоатоме".

Напомним, в середине августа российские оккупанты устроили пожар на Запорожской АЭС. Горела градирня №1, расположенная примерно в 1 км от энергоблоков станции. Пожар тогда был потушен, выброса радиации не было.

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