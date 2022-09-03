Запорожская АЭС снова отключена от сети: в МАГАТЭ сообщили об остановке реактора

Запорожская АЭС 3 сентября снова потеряла подключение к последней основной внешней линии электропередачи. Однако объект продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию.

Так, электроэнергия по резервной линии поступает на Запорожскую ТЭС. Эта линия также в случае необходимости способна обеспечить резервное питание ЗАЭС.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Кроме того, руководство АЭС сообщило миссии МАГАТЭ о том, что один из двух работающих энергоблоков во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", – говорится в сообщении МАГАТЭ.

Напомним, на захваченной россиянами Запорожской АЭС на постоянной основе останется двое членов МАГАТЭ.

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