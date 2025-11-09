Оккупированная ЗАЭС / © Associated Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1» восстановлена и подключена к временно оккупированной Запорожской АЭС. Это обеспечило станцию необходимым резервным питанием впервые за шесть месяцев.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы МАГАТЭ в соцсети X.

«Вместе с возобновлением в прошлом месяце линии 750 кВ „Днепровская“ это хороший день для ядерной безопасности», — подчеркнул Гросси.

Как отмечается, поврежденные участки линии электропередач расположены непосредственно в зоне активных боевых действий, поэтому ключевым условием начала ремонтных работ стало временное прекращение огня.

Работы по восстановлению начались в субботу утром после предварительного разминирования опасной территории, расположенной примерно в трех километрах от периметра станции.

Под наблюдением экспертов МАГАТЭ технические специалисты отремонтировали поврежденный кабель между двумя опорами, что позволило полностью восстановить работу линии и стабилизировать энергоснабжение станции.

Ранее сообщалось, что во время воздушной атаки российской террористической армии по энергетическим объектам Украины был нанесен удар по подстанциям двух украинских АЭС.

Мы ранее информировали, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС было объявлено локальное перемирие.