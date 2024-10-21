Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута: случившееся

При отключении станции от внешнего питания на ней произойдет полный блэкаут.

Запорожская АЭС 21 октября снова очутилась на грани блекаута. Ведь из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Согласно заявлению ведомства, в 12:18 из-за систематических российских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи. Под угрозой снова оказалось обеспечение внешнего питания АЭС, что необходимо для безопасного функционирования.

В Минэнерго подчеркнули, что в случае отключения электростанции от внешнего питания на ней произойдет очередной полный блэкаут, создающий угрозу радиационной безопасности.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", — высказался министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, в прошлый раз ЗАЭС оказывалась на грани блэкаута 1 октября из-за российской атаки на магистральную подстанцию. Впоследствии энергетики восстановили линию питания станции.

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