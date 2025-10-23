Запорожская АЭС вышла из самого длинного блэкаута — Минэнерго

ЗАЭС / © Associated Press

Энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее данным, после завершения ремонта линии 750 кВ «Днепровская» продолжается ремонт линии 330 кВ «Ферросплавная». Во время блэкаута безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов.

Она также отметила, что с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики 42 раза восстанавливали линии питания станции.

«Единственным путем гарантирования долгосрочной ядерной безопасности является деоккупация, демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора — НАЭК „Энергоатом“, — сказала она.

Напомним, 23 сентября на временно оккупированной ЗАЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации.

Спутниковый анализ Greenpeace показал, что линия электропередачи 750 кВ, питавшая Запорожскую АЭС, не имеет серьезных повреждений. Поэтому потеря питания — это не следствие боевых действий, а умышленные действия России.

Европейский Союз призвал РФ немедленно прекратить боевые действия вблизи ЗАЭС и возобновить внешнее электроснабжение. Кроме этого, ЕС подчеркнули, что единственным решением для уменьшения рисков является выведение российских войск с территории станции и возвращение ее под контроль Украины.