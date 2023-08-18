Запорожская или Курская АЭС: где большая угроза теракта со стороны РФ — представитель ГУР

Пока российские оккупанты остаются на территории Запорожской АЭС опасность теракта на этом объекте сохраняется. Но не исключена возможность провокации российских спецслужб на атомном объекте на территории РФ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в комментарии ТСН.

По его словам, на ЗАЭС существенно ситуация за последние дни не изменилась, если не учитывать попытки ИПСО против Украины с целью посеять панику и среди украинцев, и среди наших партнеров.

Андрей Юсов напомнил, что во время пиковой ситуации относительно возможного российского теракта на ЗАЭС находившиеся там работники "Росатома" сами просили, чтобы их забрали с территории станции и часть была вывезена.

“Пока остается часть сотрудников "Росатома", который помогает российским террористам. На станции продолжаются фильтрационные меры и давление в отношении гражданского украинского персонала. На станции остаются российские военные террористы, в том числе Росгвардия. Пока россияне там – остается опасность, но существенно ситуация не изменилась за последнее время", – подчеркнул он.

Андрей Юсов отметил, что информация о возможных провокациях на российских атомных объектах, в частности на Курской АЭС, со стороны российских спецслужб была и раньше.

“На этой неделе она активизировалась. Это коронная фишка ФСБ. ФСБ может продолжать взрывать Россию и вполне вероятно, что для решения уже собственных внутренних проблем, в частности, проблем с мобилизацией собственного общества, [они] могут прибегнуть и к таким шагам", — предположил представитель ГУР.

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Напомним, российские власти подготовили план эвакуации населения в Курской области, где предположительно готовится провокация на атомной электростанции.

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